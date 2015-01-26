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Скандал с доступным объёмом памяти у NVIDIA GeForce GTX 970

26.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Некоторые владельцы видеокарт NVIDIA GeForce GTX 970 заметили, что у этой видеокарты существует проблема с использованием памяти в особо требовательных приложениях, например в Nai's memory benchmark.

По результатам теста выясняется, что после загрузки памяти в 3,5 Гб, скорость работы с ней значительно снижается. 

По словам самой компании NVIDIA – подобная проблема носит единичный характер и в большинстве приложений никакого снижения производительности не будет. Причина подобного явления кроется в самом чипе GeForce GTX 970 - GM204, т.к. он имеет урезанную архитектуру относительно полноценного собрата GeForce GTX 980, то для нормальной работы весь объём памяти в 4Гб поделен на две области – 3,5Гб с высоким приоритетом и 0,5Гб с более низким.

Похоже, что механизм подобного деления памяти работает не достаточно корректно и пользователям желающим играть в 4k разрешении стоит присмотреться к старшей модели GTX980 или продуктам конкурента.

Будем ждать продолжения «расследования».   

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