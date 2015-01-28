Colorful анонсирует свою линейку видеокарт GeForce GTX 960

Компания Colorful Technology, крупнейший партнер NVIDIA в Китае, представляет новую линейку видеокарт GeForce GTX 960. Четыре модели, каждая со своими особенностями: Colorful GTX960 CH основанные на референсном дизайне NVIDIA, Colorful GTX960 i-Cafe видеокарты для системных интеграторов, iGame GTX960 Ymir-U для общего пользования в домашних условиях, iGame GTX960 Ymir-X для энтузиастов.

Первая видеокарта Colorful GTX960 CH выполнена по референсному дизайну с стандартными частотами процессора и памяти -1127МГц по ядру и 7010 МГц по памяти.

Вторая в линейке Colorful GTX960 i-Cafe использует свой дизайн платы PCB, но работает на стандартных частотах. Отличием этой видеокарты является использование компонентов с высокой стабильностью, качеством и надежностью. Они предназначены для долговременной работы в жестких условиях.

Видеокарта iGame GTX960 Ymir-U разработана специально для домашнего использования, продается в двух версия отличающихся частотами. Первая работает с стандартными, рекомендованными NVIDIA - 1127/7010 МГц, вторая на более высоких частотах - 1203/7010 MГц.

Последняя видеокарта iGame GTX960 Ymir-X оснащается полностью переработанной печатной платой с мощной системой охлаждения с тремя вентиляторами. В продажу поступят две версии одной видеокарты - iGame GTX960 Ymir-X с стандартными частотами и она, но с заводским разгоном до 1405/7010 МГц.