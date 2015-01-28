Продолжение истории с памятью у NVIDIA GeForce GTX 970

Под давлением общественности компания NVIDIA объяснила причину разделения памяти у видеокарты GeForce GTX 970 на основную в 3,5Гб и дополнительную в 512Мб. Причиной подобного инженерного решения является конфигурация чипа GM200. Как известно при производстве сложнейших графических чипов, большое количество получается с браком. С целью их пристройки компании научились отключать бракованные блоки, модули и использовать подобные чипы в младших решения.

Конкретный чип GM200 используемый в видеокарте GTX 980 обладает 16 потоковых процессоров SMM, каждый из которых состоит из 128 CUDA ядер. В чип так же встроен специальный восьми портовый коммутатор, осуществляющий обмен данными между процессорами SMM и кэш-памятью второго уровня L2, размером 2Мб, восемью 32 битными контроллерами памяти и блоками обработки растра ROP – 60 штук.

В конфигурации чипа у GeForce GTX 970, три процессора SMM отключены, соответственно коммутатор работает только с семью портами, меньшим количеством кэш-памяти L2 объёмом 1,7Мб и 56 блоками ROP, так же отключен оказался один 32-битный контроллер памяти. Для того чтобы оставить объём памяти видеокарты равным 4096 Мб, инженеры NVIDIA на один из контроллеров памяти повесили два пула памяти, с тем учетом что дополнительные 512Мб работают с пониженным приоритетом и меньшей скоростью.

Сама компания NVIDIA говорит, что подобное упрощение не влияет на производительность подсистемы памяти, но тесты пользователей показывают, что производительность тех самых 512 Мб памяти значительно ниже основной памяти. К сожалению каким-либо образом исправить чип в «кремнии» никак не получится, тем не менее NVIDIA обещает в будущих драйверах поработать над механизмом перераспределения памяти.

По новым сведениям конфигурация видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 выглядит так: