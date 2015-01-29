AMD готовит процессоры Kaveri Refresh - кодовое обозначение Godavari

Компания AMD планирует обновить семейство своих гибридных процессоров в 2015 году. Новые процессоры будут совместимы с процессорным гнездом FM2+, а в их основу ляжет улучшенная архитектура Kaveri, которая получила название Godavari.

Новые процессоры AMD Godavari в сравнении с Kaveri получат более высокие тактовые частоты, а старший APU получит наименование AMD A10-8850K. Технологический процесс Godavari останется таким же, как и в случае с Kaveri - 28 нм. Что касается процессора AMD A10-8850K, его базовая тактовая частота будет равна 3.7 ГГц, также, как и у A10-7850K, но частота в режиме Turbo будет равна 4.1 ГГц, что на 100 МГц выше, чем у предшественника.

Помимо этого, интегрированный графический чип AMD A10-8850K получит частоту в 856 МГц, что также выше, чем у процессоров предыдущего поколения. В остальном, характеристики процессоров остаются схожими, в том числе и уровень тепловыделения.

Кроме того, стало известно, что в 2016-ом году AMD планирует переход на 14-нм технологический процесс.