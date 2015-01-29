Скандал с GeForce GTX 970: массовые возвраты в Европе, AMD "троллит" NVIDIA

История о проблеме производительности видеопамяти у видеокарт NVIDIA GeForce GTX 970 принесла свои негативные плоды. Ресурс TechPowerUp сообщает, что на европейском рынке началась волна массового возврата видеокарт розничным продавцам. Видеокарты возвращаются в абсолютно рабочем состоянии, а причиной возврата назван "ложный маркетинг". Такая ситуация может нанести серьезный урон репутации NVIDIA за всю историю существования компании.

Крупный немецкий ретейлер Caseking.de сообщает, что продавцам до сих пор не поступило каких-либо объяснений от NVIDIA о том, как в данном случае поступать. Аналогичная ситуация наблюдается и у партнеров NVIDIA, выпускающих видеокарты на базе их GPU. Один из партнеров NVIDIA сообщил ресурсу, что в настоящий момент производитель графических процессоров не имеет какой либо единой политики по улучшению ситуации и предотвращения потенциальных возвратов по всему миру.

Согласно законам большинства европейских государств, продавцы обязаны принимать возвраты до тех пор, пока дефект не будет устранен. В данном случае, у продавцов не так много вариантов: возврат денег, компенсация другим товаром или раздача "сюрпризов" в виде GTX 980, как вариант устранения дефекта.

С другой стороны, компания NVIDIA пообещала исправить ситуацию, выпустив новую версию драйвера, в котором улучшены механизмы работы распределения видеопамяти. Насколько это возможно, сказать сложно - конфигурация графического процессора GM204 в GeForce GTX 970 имеет существенные изменения в сравнении с GTX 980, из-за чего NVIDIA даже пришлось изменить спецификации GTX 970:

В сравнении с оригинальными спецификациями GeForce GTX 970, GeForce GTX 970 легким движением пера потеряла 8 блоков растеризации (ROPs) и 0.25 МБ кэша второго уровня.

Как бы там ни было, но данная ситуация только на руку компании AMD. В сети сегодня появился тизер третьей серии The Fixer.

"Фиксер" - это выдуманный компанией AMD персонаж, который приходит на помощь геймерам, чтобы решить их проблемы с играми и производительностью в них. Делает он это весьма изящным образом, например, кувалдой и бензопилой, а главный слоган - Never Settle ("Никогда не останавливайся"). Как правило, корнем зла всех проблем геймеров является неправильная видеокарта зеленоватого оттенка. Третья серия The Fixer выйдет под знамением "4ГБ означает 4ГБ".

(Самолеты с логотипом AMD Gaming Evolved с авиашоу во время анонса BattleField 4)

Так или иначе, компания AMD борется с конкурентом не только при помощи таких видеороликов, но и программой поддержки разработчиков AMD Gaming Evolved. Согласно этой программе, компания AMD делится с разработчиками такими технологиями в области графики, как TressFX и API Mantle. По программе сотрудничества AMD Gaming Evolved вышли такие хиты, как Battlefield 4, Battlefield Hardline, Bioshock Infinite, Sid Meier's Civilization: Beyond Earth, Crysis 3, Dragon Age: Inquisition и многие другие. К тому же, скоро к этому списку прибавится и GTA V, которая, как известно, также будет поддерживать API Mantle, а релиз состоится уже в марте.