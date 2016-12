Информация о линейке видеокарт AMD Radeon R9 300 09.02.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984 Ресурс 3dcenter.org поделился информацией о новом семействе видеокарт AMD серии Radeon R9 300. Например, AMD пророчит в конкуренты крайне удачной линейке видеокарт Nvidia Geforce GTX970 и GTX980 свои решения в лице Radeon R9 380X и R9 380 основанных на графическом чипе с кодовым именем "Grenada". Характеристики чипа «Grenada» совпадают с характеристиками чипа «Hawaii» используемого в Radeon R9 290 и R9 290X, но с значительным повышением частот и улучшениями в тепловыделении. Графические чипы «Hawaii» оперируют 2816 процессорами архитектуры GCN, 176 блоками обработки текстур и 64 блоками обработки растра. Ширина шины памяти у адаптеров Radeon R9 290 и R9 290X составляет 512бит. Так же известно, что графический чип «Tonga», лежащий в основе Radeon R9 285, продолжит свою работу в видеокартах R9 370X и R9 370. Его характеристики такие – 2048 потоковых процессоров с 128 текстурными блоками и 32 блоками обработки растра. Шина памяти у чипа «Tonga» составляет 384 бита. Так же будет образована линейка middle-end видеокарт «Trinidad» - Radeon R7 360 и 360X, путем переименования текущих Radeon R9 270 и R9 270X на чипе Pitcairn aka Curacao. Полноценно новым чипом в линейке R9 300 станет графический процессор «Fiji». Он станет основой для флагманских решений в лице R9 390, R9 390X и R9 390X2. Процессор «Fiji» будет располагать 4096 потоковыми процессорами архитектуры GCN 1.3 и конкурировать с видеокартами NVIDIA на полноценном чипе GM200 – например GeForce GTX TITAN-X. Процессор «Fiji» представляет собою удвоенный чип «Tonga» с 1024 битной шиной памяти и сверхскоростной стэковой памятью HBM обьемом 4Гб и с пропускной способностью 640 Гб/с. Выход видеокарт Radeon R9 390 и R9 390X запланирован на конец второго квартала 2015года. Таким образом, первыми из новой линейки видеокарт увидят свет решения построенные на позапрошлогодней архитектуре Radeon R9 360X и R9 360 – в марте 2015. Далее, во втором квартале 2015 года будут представлены видеокарты Radeon R9 370X, R9 370 через некоторое время Radeon R9 380X и R9 380 и Radeon R9 390 и R9 390X. Выход двухпроцессорной видеокарты Radeon R9 395X2 если и состоится, то в конце 2015 года. Количество уникальных просмотров: 4381 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7762 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!