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Intel задерживает выход процессоров Skylake

24.02.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Мы привыкли, что компания Intel анонсирует ежегодно новые процессоры во втором квартале года. В случае с процессорами Skylake компании придется отойти от своих привычных планов - стало известно, что процессоры нового поколения появятся не ранее августа 2015 года.

Процессоры на микроархитектуре Skylake используют 14-нм технологический процесс. Источники среди тайваньских производителей материнских плат сообщили ресурсу DigiTimes, что показ процессоров Skylake и решений на базе чипсета 10-ой серии будет проходить на выставке Computex, в июне. Судя по всему, компании Intel нужно наладить производство новых процессоров, либо компания просто ожидает благоприятного момента для вывода новых процессоров на рынок.

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