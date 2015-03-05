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Компания Kingston анонсировала память DDR4 линейки HyperX Fury

05.03.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

HyperX Fury DDR4

Компания Kingston и её подразделение HyperX анонсировали новые модули памяти DDR4 HyperX Fury, а также расширение семейства памяти Predator новыми наборами объёмом в 32 и 64 ГБ.

По заявлению Kingston, HyperX Fury является сбалансированным по цене и производительности решением для шести и восьмиядерных процессоров Intel. Новая память доступна с частотами в 2133, 2400 и 2600 МГц, а объёмы наборов могут варьироваться от 8 до 64 ГБ. Вся серия памяти работает при напряжении 1.2 Вольт, имеет ассиметричный радиатор Fury и черный текстолит.

Помимо этого, Kingston расширяет флагманскую серию Predator, добавив к ней наборы объёмом в 32 и 64 ГБ. Как известно, семейство памяти DDR4 HyperX Predator также доступно в различных вариациях, а тактовая частота памяти достигает 3000 МГц.

К сожалению, в настоящий момент информации о стоимости новой памяти нет.

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