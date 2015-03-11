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Inno3D анонсировала iChill GeForce GTX 980 и GTX 970

11.03.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания Inno3D пополнила серию видеокарт iChill моделями GeForce GTX 980 и GTX 970, использующими гибридную систему охлаждения Accelero Hybrid S.

Inno3D GeForce GTX 980

Система охлаждения Accelero Hybrid S превышает по эффективности референс на 200%, при этом, уровень шума в 9 раз ниже. Помимо этого, она использует вентилятор, который необходим для обдува чипов памяти и системы питания. Блок СВО не является обслуживаемым, что упрощает эксплуатацию видеокарты и положительно влияет на итоговую стоимость.

Видеокарта Inno 3D iChill GeForce GTX 980

Видеокарты имееют серьезный заводской разгон, поэтому их спецификации выглядят следующим образом:

iChill Black GeForce GTX 980:

  • CUDA cores: 2048
  • Базовая частота (MHz): 1304
  • Boost Clock (MHz): 1418
  • Частота памяти (MHz): 7280
  • Объём памяти (MB): 4096
  • Тип памяти: GDDR5
  • Интерфейс памяти: 256-bit

iChill Black GeForce GTX 970:

  • CUDA cores: 1664
  • Базовая частота (MHz): 1228
  • Boost Clock (MHz): 1329
  • Частота памяти (MHz): 7280
  • Объём памяти (MB): 4096
  • Тип памятиe: GDDR5
  • Интерфейс памяти: 256-bit

К сожалению, в настоящий момент информацией о стоимости новинок мы не располагаем.

Inno 3D, gtx 980, ichill

 

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