Inno3D анонсировала iChill GeForce GTX 980 и GTX 970

Компания Inno3D пополнила серию видеокарт iChill моделями GeForce GTX 980 и GTX 970, использующими гибридную систему охлаждения Accelero Hybrid S.

Система охлаждения Accelero Hybrid S превышает по эффективности референс на 200%, при этом, уровень шума в 9 раз ниже. Помимо этого, она использует вентилятор, который необходим для обдува чипов памяти и системы питания. Блок СВО не является обслуживаемым, что упрощает эксплуатацию видеокарты и положительно влияет на итоговую стоимость.

Видеокарты имееют серьезный заводской разгон, поэтому их спецификации выглядят следующим образом:

iChill Black GeForce GTX 980:

CUDA cores: 2048

Базовая частота (MHz): 1304

Boost Clock (MHz): 1418

Частота памяти (MHz): 7280

Объём памяти (MB): 4096

Тип памяти: GDDR5

Интерфейс памяти: 256-bit

iChill Black GeForce GTX 970:

CUDA cores: 1664

Базовая частота (MHz): 1228

Boost Clock (MHz): 1329

Частота памяти (MHz): 7280

Объём памяти (MB): 4096

Тип памятиe: GDDR5

Интерфейс памяти: 256-bit

К сожалению, в настоящий момент информацией о стоимости новинок мы не располагаем.