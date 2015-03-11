Inno3D анонсировала iChill GeForce GTX 980 и GTX 970

Компания Inno3D пополнила серию видеокарт iChill моделями GeForce GTX 980 и GTX 970, использующими гибридную систему охлаждения Accelero Hybrid S.
Система охлаждения Accelero Hybrid S превышает по эффективности референс на 200%, при этом, уровень шума в 9 раз ниже. Помимо этого, она использует вентилятор, который необходим для обдува чипов памяти и системы питания. Блок СВО не является обслуживаемым, что упрощает эксплуатацию видеокарты и положительно влияет на итоговую стоимость.
Видеокарты имееют серьезный заводской разгон, поэтому их спецификации выглядят следующим образом:
iChill Black GeForce GTX 980:
- CUDA cores: 2048
- Базовая частота (MHz): 1304
- Boost Clock (MHz): 1418
- Частота памяти (MHz): 7280
- Объём памяти (MB): 4096
- Тип памяти: GDDR5
- Интерфейс памяти: 256-bit
iChill Black GeForce GTX 970:
- CUDA cores: 1664
- Базовая частота (MHz): 1228
- Boost Clock (MHz): 1329
- Частота памяти (MHz): 7280
- Объём памяти (MB): 4096
- Тип памятиe: GDDR5
- Интерфейс памяти: 256-bit
К сожалению, в настоящий момент информацией о стоимости новинок мы не располагаем.