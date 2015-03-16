ASRock представила материнскую плату в формате mini-ITX для процессоров Haswell-E

Компания ASRock представила новую материнскую плату на чипсете Intel X99 предназначенную для процессоров Haswell-E для сокета LGA 2011-3. Новинка в лице ASRock X99E-ITX/ac отличается тем, что имеет форм-фактор mini-ITX.

На наш взгляд, это весьма спорное решение. Как известно, процессоры Haswell-E обладают достаточно горячим нравом, а разместить на такой малютке достойную систему охлаждения может быть проблематичным. За исключением, пожалуй, СВО. Впрочем, компания поставляет в комплекте с платой собственный кулер, дизайн которого напоминает серверные решения. Насколько он будет тихим - тоже интересный вопрос.

Помимо этого, плата потеряла поддержку четверного канала памяти - из-за малых габаритов она имеет всего два слота для памяти DDR4. Из прочих характеристик известно, что плата поддерживает USB 3.1, оснащена беспроводными коммуникациями, имеет лишь один порт PCIe X16, но две гигабитные сетевые карты. Также плата снабжена портом Ultra M.2, поддерживает SATA Express и, в общей сложности, имеет шесть портов SATA 3.0.