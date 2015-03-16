В сети появились возможные спецификации GeForce TITAN X

В сети появились возможные спецификации новой флагманской видеокарты от компании NVIDIA - GeForce TITAN X. Относительно GeForce GTX 980, новый "титан" получит на 50% больше ядер CUDA.

Видеокарта основана на полноценном графическом процессоре GM200 на базе архитектуры Maxwell. Этот GPU разделен на 6 кластеров GPC, каждый из которых содержит 4 блока SMM. В конечном счете, GeForce TITAN X имеет 3072 ядра CUDA, 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации. Интерфейс памяти состоит из шести контроллеров, по 64 бита каждый. Таким образом, новая видеокарта имеет 384-битную шину доступа к памяти.

Частота ядра видеокарты равна 1002 МГц (1089 МГц в режиме Turbo). TITAN X станет второй видеокартой GeForce, оснащенной 12 ГБ видеопамяти, частота которой будет равна 1753 МГЦ (7 ГГц эффективных).

Что касается уровня энергопотребления, то у TITAN X он, предположительно, не будет превышать отметки в 250 Вт. Это меньше, чем у Radeon R9 290X, но намного больше, чем у GeForce GTX 980. Что касается разгона, то по некоторым данным, новый флагман NVIDIA сможет без каких-либо проблем покорить отметку в 1200 МГц по ядру (1280 МГц в режиме Boost) на штатной системе охлаждения.

Видеокарта поступит в продажу в ближайшие месяцы по цене в $1000.