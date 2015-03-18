ASUS представила материнскую плату TUF Sabertooth X99

Компания ASUS анонсировала новую материнскую плату семейства TUF - Sabertooth X99. Это первая настольная материнская плата, которая имеет поддержку накопителей NVM Express, включая поддержку через интерфейсы PCIe, M.2 PCIe. Также заявлена поддержка новейших SSD накопителей с интерфейсом mini SAS HD посредством карты расширения Hyper Kit1. Разумеется, не обошлось и без поддержки интерфейса USB 3.1.

Кроме того, ASUS TUF Sabertooth X99 имеет новую технологию TUF Detective, которая позволяет отображать всю информацию о системе на Android-смартфоне через специальный USB порт. Отмечается, что для этого даже не требуется включать компьютер.

Asus TUF Sabertooth X99 предназначена для работы процессорами Intel Core i7, совместимыми с сокетом LGA 2011-v3. Плата имеет восемь слотов памяти и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. В добавок ко всему, плата поддерживает установку до четырех видеокарт, а линии PCI-e распределяются по следующей схеме:

Для процессоров с 40 линиями PCIe

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8) *1

Для процессоров с 28 линиями PCIe

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 ( x16, x16/x8, x16/x8/x4) *1

1 x PCIe 2.0 x4 (x2 mode)

Информация о стоимости новинки не сообщается.