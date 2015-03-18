GeForce TITAN X официально представлена

Компания NVIDIA официально представила GeForce TITAN X, спецификации которого мы публиковали ранее. Новая видеокарта основана на полноценном графическом процессоре GM200 с архитектурой Maxwell, несет на своем борту 12 ГБ видеопамяти и по праву является самой быстрой одночиповой видеокартой, по крайней мере, до выхода AMD Radeon R9 390X.

Графический процессор GM200 производится по 28-нм технологическому процессу, имеет 3072 ядра CUDA, 192 блока TMU, 96 блоков ROPs. 12 ГБ памяти типа GDDR5 используют 384-битный интерфейс. В сравнении с предыдущим GeForce TITAN, по заявлению NVIDIA, производительность видеокарты выросла на 50%, а уровень TDP при этом остался в пределах 250 Вт.

Свои варианты TITAN X уже представили ASUS, MSI, GIGABYTE, ZOTAC и многие другие производители. Рекомендованная цена за видеокарту с референсным дизайном системы охлаждения составляет $999.