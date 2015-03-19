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AMD Radeon R9 390X может оказаться быстрее GeForce TITAN X?

19.03.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Ресурс Videocardz.com опубликовал возможные спецификации видеокарты AMD Radeon R9 390X. Кроме того, в сеть утекли и данные о производительности будущей видеокарты от AMD.

Спецификации Radeon R9 R390X

Как известно, AMD Radeon R9 390X будет основана на 28-нм графическом процессоре Fiji, который несет в себе 4096 вычислительных ядер и новый интерфейс памяти - HBM. Согласно первоначальной информации, AMD планировала выпустить R9 390X с 4ГБ памяти HBM (по 1 ГБ на стек), но вероятно анонс видеокарты GeForce TITAN X компанией NVIDIA подкорректировал планы AMD. В настоящий момент ходят слухи, что AMD выпустит видеокарту Radeon R9 390X/WCE с 8 ГБ памяти HBM, по 2 ГБ на стек соответственно. Помимо этого, графический процессор Fiji имеет невиданную вычислительную мощность - 8.6 TFLOPS являются недостижимыми для TITAN X. Правда, это мало относится к игровой производительности.

AMD Radeon R9 390X благодаря архитектуре GCN и поддержке API Mantle, в отличие от TITAN X и архитектуры NVIDIA Maxwell, поддерживает DirectX 12 на уровне Tier 3, т.е. полностью на аппаратном уровне. В это же время, конкрунт от NVIDIA поддерживает DirectX 12 на уровне Tier 2. Это объясняется тем, что сам по себе DirectX 12 очень схож по принципу работы с API AMD Mantle.

Что насчет игровой производительности, то R9 390X оказывается быстрее R9 290X в 1.5-1.65 раз в разрешении UHD. Такой уровень производительности сопоставимы с производительностью TITAN X. Так или иначе, судить можно будет только после официального выхода видеокарты.

Ниже представлена сводная таблица предварительных спецификаций AMD Radeon R9 390X.

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