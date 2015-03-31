ASUS обновляет свою продукцию, добавляя поддержку USB 3.1

Компания ASUS представляет материнские платы и карты расширения с поддержкой высокоскоростного интерфейса USB 3.1. Его максимальная пропускная способность составляет 10 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у USB 3.0. Эксклюзивная утилита ASUS USB 3.1 Boost позволяет добиться практической пропускной способности до 854,6 и 863,9 МБ/с при последовательном чтении и записи, соответственно. Устройства с новым интерфейсом поступят в продажу с середины февраля 2015 года.

Джо Сие (Joe Hsieh), вице-президент и управляющий департамента материнских плат и настольных компьютеров ASUS, отмечает: «Компания ASUS — ведущий мировой производитель материнских плат — стремится привнести современные технологии в жизнь каждого. Вместе с компанией ASMedia Technology Inc мы старались добиться максимальной пропускной способности нового высокоскоростного интерфейса USB 3.1, устанавливаемого на наши материнские платы и карты расширения».

На данный момент высокоскоростной интерфейс USB 3.1 Type-A. (10 Гбит/с) уже реализован в двенадцати материнских платах ASUS: X99-Pro/USB 3.1, X99-A/USB 3.1 (Transfer Express), X99-A/USB 3.1, X99-E WS/USB 3.1, Z97-Deluxe/USB 3.1, Z97-Pro (Wi-Fi ac)/USB 3.1, Z97-A/USB 3.1, Z97-E/USB 3.1, Z97-K/USB3.1, Sabertooth Z97 Mark 1/USB 3.1, Sabertooth Z97 Mark 2/USB 3.1, B85M-G Plus/USB 3.1 и B85-Plus/USB 3.1.

Помимо этого, ASUS первая в мире выпустила карты расширения с интерфейсом USB 3.1, подключаемые к разъемами PCI-Express x4. Они совместимы со всеми материнскими платами ASUS на чипсетах X99 и Z97, а вскоре будут поддерживать и другие системные платы ASUS, для этого потребуется обновить BIOS и драйверы. На данный момент предлагаются две модели: одна с двумя разъемами USB 3.1 Type-A, совместимыми с прошлыми версиями USB, а вторая с одним двухсторонним портом USB 3.1 Type-C.

Карты расширения ASUS USB 3.1 (с двумя разъемами Type-A или одним разъемом Type-C) будут поставляться отдельно. Кроме того, карта расширения с двумя портами Type-A будет доступна в комплекте с материнскими платами ASUS Rampage V Extreme/U3.1 и X99-Deluxe/U3.1.

Благодаря утилите ASUS USB 3.1 Boost можно добиться практической пропускной способности до 854,6 и 863,9 МБ/с при последовательном чтении и записи, соответственно.