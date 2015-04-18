Процессоры Intel Core пятого поколения с разблокированным множителем появятся в третьем квартале?

Процессоры Intel Core 5-го поколения на базе 14-нм микроархитектуры Broadwell уже были представлены в мобильном сегменте, в то время как в настольном их до сих пор нет. По сути, Broadwell – это переведенная на новый 14-нм технологический процесс архитектура Haswell, но с некоторыми изменениями и улучшениями. В частности, известно, что новые процессоры получат улучшенную интегрированную графику, меньший уровень TDP, равный 65 Вт, и повышенную производительность. Но будут ли новые процессоры холоднее?

Какую производительность мы можем ожидать от Broadwell? Если вспомнить последние «переходы» Intel с одного тех процесса на другой, то вспоминается переход с архитектуры Sandy Bridge на Ivy Bridge. Прирост в производительности вычислительных ядер от перехода в таком случае составлял в среднем 5-10%. Наверняка, аналогичную разницу в сравнении с Haswell нам стоит ожидать и в этот раз.

Что примечательно, на сей раз нам, простым пользователям, не придётся менять свои материнские платы на базе чипсета Intel 9-ой серии. Очевидно, рыночный спад диктует свои условия компании Intel, и в этот раз они не стали выпускать новый чипсет для нового процессора. Процессоры Broadwell имеют конструктивное исполнение LGA 1150 и уже поддерживаются многими платами на базе Intel Z97. В частности, об этом уже заявляли в ASUS. Как обычно, для поддержки новых процессоров нужно будет лишь обновить BIOS. Полагается, что дата выхода процессоров Broadwell намечена на середину 2015 года. Возможно, их анонс состоится в рамках выставки Computex, а в продажу они поступят в третьем квартале.