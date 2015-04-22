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Fractal Design представляет корпус Define S

22.04.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания Fractal Design анонсировала новый корпус Define S, который использует инновационную компоновку внутреннего пространства компьютера. Новинка выполнена не нарушает общий стиль серии корпусов Define, сохранив такие достоинства, как звукопоглощение и широкую поддержку компонентов.

Новый копрпус Fractal Design Define S

Корпус Fractal Design Define S располагает множеством грамотно спроектированных, ориентированных на энтузиастов характеристик, которые обеспечивают тишину работы компьютера и поддержку мощной системы воздушного и водяного охлаждения. Конструкция Define S выполнена в лаконичном скандинавском стиле, который гармонично вольется в любой интерьер.

Define S имеет вертикально расположенные лотки жестких дисков и SSD, но при этом он лишен отсеков для оптических приводов. Это способствует прямому воздушному потоку и широкой поддержке водяного охлаждения.

Корпус Define S достигает высочайшего уровня бесшумности вычислений за счет стратегически размещенного плотного звукопоглощающего материала, специальных заглушек ModuVent™ и настроенных вентиляторов серии Dynamic. Рекомендованная розничная цена Define S для версии без окна составляет около $80, в то время как версия с окном оценивается производителем в $90.

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