Видеокарты AMD на базе GPU Fiji будут представлены в июне

В сети появилась новая информация о будущем флагмане AMD, известного под кодовым обозначением Fiji. Как известно, видеокарты на базе графического процессора Fiji откроют новую линейку видеокарт - AMD R9 300. Новая информация гласит, что R9 R390X будет официально представлена спустя неделю или две после Computex.

Известно, что Computex стартует в начале июня, а 2 июня компания AMD должна будет представить новые процессоры APU на базе ядра Carrizo. Через некоторое время AMD выпустит и первые карты на базе GPU Fiji. Вероятно, сначала будет представлена видеокарта на базе одного чипа Fiji XT - AMD Radeon R9 390X. По предварительной информации, Fiji XT (или R9 390X) будет быстрее чем NVIDIA GeForce GTX 980, но не похоже, что эта видеокарта будет быстрее GeForce TITAN X. Следом за R9 390X будет представлен двухчиповый флагман Fiji VR, которые ориентирован на использование в сочетании с технологией виртуальной реальности LiquidVR, позволяющей использовать мощность двух графических процессоров в приложениях виртуальной реальности.