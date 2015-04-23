GIGABYTE анонсировала GTX 960 в форм-факторе ITX

Компания GIGABYTE в след за многими другими партнерами NVIDIA анонсировала собственную версию "укороченной" видеокарты GeForce GTX 960, предназначенной для использования в форм-факторе ITX.

Новая видеокарта в модельном ряде получила маркировку GV-N960IX-2GD. Длина печатной платы GIGABYTE GTX 960 ITX составляет 18.1 сантиметр, что позволяет использовать её во многих компактных игровых системах. В основу видеокарты лежит 28-нм графический процессор GM206, имеющий 1024 ядра CUDA. На борту видеокарты установлено 2 ГБ видеопамяти, сопряженной с GPU по 128-битному интерфейсу.

Стандартная версия работает на частотах 1127 МГц (1178 МГЦ в режиме Boost), OC-версия имеет частоты ядра равные 1165 МГЦ (1127 МГц в режиме Boost). Также имеется режим OC Mode, поднимающий частоту ядра до 1190 МГц (1253 МГц). Что касается частоты памяти GDDR5, то в обоих случаях она равна 7 Гигагерцам.

Система охлаждения видеокарты GIGABYTE GYX 960 ITX состоит из небольшого радиатора, оснащенного 90-мм вентилятором и двумя тепловыми трубками диаметром в 8 мм. В силу того, что графический процессор GM206 не является горячим, этого должно быть более чем достаточно, даже в OC Mode.

Видеокарта уже поступила в продажу на рынках США и Европы, а ее рекомендованная стоимость составляет $200.