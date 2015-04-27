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G.Skill анонсировала комплект памяти объёмом в 128 ГБ по цене в 1600 Евро

27.04.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания G.Skill официально представила новый набор оперативной памяти типа DDR4 относящийся к семейству Ripjaws 4. Новый комплект состоит из восьми модулей объёмом по 16 ГБ с частотой 2800 МГц. Этот 128-гигабайтный kit успешно прошел ряд тестов на совместимость с материнской платой ASUS Rampage V Extreme и может быть рекомендован для использования в сочетании с другими моделями на базе чипсета Intel X99.

Ripjaws4 DDR4-2800 используют 8-гигабитные микросхемы Samsung произведенные по 20-нм технологическому процессу. Для охлаждения чипов памяти предусмотрены радиаторы черного цвета.

Что касается таймингов, то по-умолчанию новый набор имеет вполне стандартные задержки 16-16-16-36 при CR 2. При этом, напряжение на память согласно XMP профилю составляет 1.35 Вольт, что незначительно выше стандарта JEDEC в 1.2 Вольт. G.Skill Ripjaws4 DDR4-2800 128 GB сопровождается пожизненной гарантией, а рекомендованная стоимость новинки составляет 1600 Евро.

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