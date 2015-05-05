Nvidia Geforce GTX 980 будет основана на графическом процессоре GM200-310

Очень скоро компания NVIDIA представит новую видеокарту семейства Maxwell - GeForce GTX 980 Ti. Как сообщают источники, эта видеокарта вероятно будет основана на графическом процессоре GM200-310, а объём её оперативной памяти составит 6 ГБ.

Чем именно GM200-310 отличается от GM200-400, что лежит в основе GeForce TITAN X в настоящий момент не понятно, но общие характеристики ядра GTX 980 Ti и GeForce TITAN X будут схожими. Таким образом, GeForce GTX 980 Ti будет иметь 3072 ядра CUDA, 192 текстурных блока и 96 блоков ROPs. Несмотря на то, что видеокарта в сравнении с TITAN X будет иметь всего 6 ГБ, интерфейс доступа к памяти останется 384-битным. Информация по частотам в настоящий момент не раскрывается, но можно ожидать, что они будут выше, чем у TITAN X, а стало быть, 980 Ti может оказаться быстрее.

GeForce GTX 980 Ti может быть представлена в рамках Computex, а ее стоимость ожидается в диапазоне от 600 до 650 долларов США.