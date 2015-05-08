AMD Fiji XT будет быстр как R9 295X2, а по размерам не больше GTX 970

Запуск новой серии видеокарт AMD Radeon R9 300 состоится в ближайшие месяцы, и, чем ближе анонс, тем больше информации появляется в сети. Согласно последним утечкам, производитель будет поставлять видеокарты R9 390X на базе графического процессора Fiji XT в двух вариантах. Первый вариант будет оснащен классической воздушной системой охлаждения, в то время как второй вариант будет использовать жидкостную систему охлаждения.

По дизайну "воздушная" версия будет очень похожа на флагманов AMD предыдущих поколений, в то время как версия с СВО будет использовать короткую печатную плату. Как поясняется, именно использование компанией памяти HBM (High Bandwidth Memory), которая более чем в три раза быстрее существующей видеопамяти, является основным фактором для сокращения длины печатной платы. R9 390X будет обладать восьмью Гигабайтами видеопамяти, а сам графический процессор Fiji XT основан на архитектуре GCN 1.2 и будет иметь 4096 потоковых процессоров, 256 блоков TMU и 128 блоков ROPs. Благодаря памяти HBM, интерфейс доступа к ней будет 4096-битным, а пропускная способность видеопамяти будет достигать 640 ГБ/с.

Помимо этого, в сети распространяется информация, что AMD избавится от разъёмов DVI, вместо которых видеокарты будут снабжаться тремя портами Display Port и одним HDMI 2.0. Подобно R9 295x2, видеокарта R9 390X с СВО будет снабжена радиатором 120х120мм, в то время как версия с воздушным охлаждением получит удлиненный кожух системы охлаждения.

Видеокарты должны быть показаны на Computex, а в продажу они поступят в конце июня, чтобы успеть к сезону Back-To-School. Также известно, что младшие видеокарты серии R9 300 пойдут по пути ребрендинга с соответствующей корректировкой ценовой политики, как это было в случае с серией R9 200.