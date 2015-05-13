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G.Skill анонсировала самую быструю память DDR4 с частотой в 3666 МГц

13.05.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Самая быстрая оперативная память G.Skill Ripjaws DDR4-3666MHz

Компания G.Skill, известный производитель оперативной памяти для энтузиастов, объявила о выпуске нового набора оперативной памяти DDR4. Новый kit Ripjaws 4 имеет номинальную тактовую частоту в 3666 МГц при напряжении всего в 1.35 Вольт. Набор состоит из четырёх модулей памяти по четыре Гигабайта и использует микросхемы памяти премиум-класса производства Samsung плотностью 4 Gb.

Работоспособность оперативной памяти проверена на материнской плате GIGABYTE X99 SOC Champion.

Оперативная память DDR4 впервые была представлена в августе 2014 года, но тольско сейчас платформа Intel X99 может полностью раскрыть свой потенциал. По мнению проивзодителя, это стало возможным благодаря высокой тактовой частоте памяти в 3666 МГц. G.Skill Ripjaws4 DDR4-3666MHz поддерживает профили Intel XMP 2.0, что и обеспечивает ей совместимость беспрепятственную работу на таких высоких тактовых частотах с материнскими платами на базе чипсета Intel X99. Информации о стоимости новинки в настоящий момент нет.

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