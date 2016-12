Процессоры Intel в 2015 году - Broadwell и Skylake, спецификации и дата выхода 15.05.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin Крупнейшие производители настольных систем уже начали получать в свое расположение процессоры Intel Core пятого поколения, известные также как Broadwell. Судя по всему, эти процессоры пробудут на рынке не очень долго, так как уже в третьем квартале этого года их заменят процессоры Intel Core шестого поколения на микроархитектуре Skylake. Настольный сегмент процессоров Intel Core пятого поколения “Broadwell” будет представлен двумя моделями: Intel Core i5-5675C и Intel Core i7-5775C. Оба этих процессора будут иметь свободный множитель и основаны на 14-нм технологическом процессе. К тому же эти процессоры разработаны для сокета Intel LGA 1150 и полностью совместимы с чипсетами Intel 9-ой серии – нужно лишь обновить BIOS. Процессоры Intel Core i5-5675C и Core i7-5775C не являются прямыми преемниками Core i5-4690K и Core i7-4790K. В номенклатуре Intel процессор Core i7-5775C позиционируется как «P1+», в то время как Core i5-5675C позиционируется как «MS2+». В это же время Intel Core i7-4790K обозначается P1K, а Core i5-4690K – «MS2K». Иными словами, процессоры Broadwell не являются заменой Haswell, они являются новой ступенью. Оба процессора, Core i5-5675C и i7-5775C, имеют четыре вычислительных ядра, а объём кэша третьего уровня равен всего 4 и 6 Мегабайтам соответственно. По сути, микроархитектура Broadwell – это архитектура Haswell, которая была переведена на новый 14-нм технологический процесс, аналогично 32-нм процессорам Sandy Bridge, которые были переведены на 22-нм технологический процесс и получили название Ivy Bridge. Наиболее серьёзным отличием Broadwell от Haswell, пожалуй, является 128 МБ памяти eDRAM, которую еще называют кэшем L4. Но это, как правило, касается моделей, имеющих конструктивное исполнение BGA, оснащенных графическим ядром Iris Pro 6200. Благодаря этому, интегрированная графика процессоров получила серьёзный прирост производительности, благодаря чему стала возможной поддержка разрешений 4K и 5K, а в MOBA-играх типа League Of Legends встроенная карта способна обеспечить комфортный уровень FPS. Однако процессоры Intel Core i5-5775C и i5-5675C не получат длительный срок на рынке, так как уже в третьем квартале этого года, в период с июля по сентябрь, им на смену придет новая платформа – Intel Skylake. Skylake – это принципиально новая архитектура, которая также использует 14-нм литографические нормы. Процессорам Skylake потребуются новые материнские платы на чипсете Intel Z170 Express, так как они не совместимы с сокетом LGA1150 и используют гнездо LGA 1151. Но добавление одного контакта не единственная причина несовместимости. Процессоры Skylake будут иметь контроллер памяти, который поддерживает как память типа DDR3-1600, так и память типа DDR4. Стало быть, в ближайшее время мы сможем наблюдать на рынке материнских решения для Skylake как с DDR3, так и с DDR4. Не исключены и комбо-варианты плат, которые будут поддерживать оба типа памяти одновременно. В модельном ряде Skylake предусмотрено два процессора со свободным множителем – Intel Core i7-6700K и Core i5-6600K. Процессор Intel Core i7-6700K будет иметь тактовую частоту 4.0 ГГц (4.2 ГГц в режиме Turbo Boost), поддержку Hyper-Threading и 8 МБ кэша третьего уровня. Intel Core i5-6600K будет работать на тактовой частоте 3.6 ГГц (3.9 ГГц в режиме Turbo Boost) и 6 МБ кэша третьего уровня. Оба процессора будут иметь достаточно высокий уровень TPD в 95 Вт. Количество уникальных просмотров: 4159 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

