Gigabyte представила материнскую плату Z97X-Game Plus

Компания Gigabyte анонсировала новую игровую материнскую плату для сокета LGA 1150 – Z97X-Game Plus. Новинка разработана для конкуренции в 150-долларовом ценовом сегменте с такими решениями как ASUS Z97-Pro Gamer, которая также ориентирована на геймеров, но не относится к премиальному сегменту игровых решений ASUS ROG.

По дизайну новинка в лице Z97X Game Plus выполнена в «зеленом» стиле (читайте NVIDIA). Плата уже имеет поддержку процессоров Intel Core 5-го поколения (Broadwell), что выйдут на смену процессорам Haswell в следующем месяце.

Система питания материнской платы построена по восьмифазной схеме, а для питания процессора используется восьмиконтактный разъём EPS. Плата имеет четыре слота DDR3, три слота PCI-Express 3.0 (x16/NC/NC или x8/x8/NC или x8/x4/x4). Из других слотов расширения можно заметить наличие классического PCI и PCIe 2.0 x1.

Подключение накопителей к плате возможно при помощи шести портов SATA 3.0, два из которых могут быть выделены под нужды SATA Express, и одного M2.0, который использует линии PCI-E 2.0 x2. В GIGABYTE особенно отмечают звуковую карту материнской платы, которая имеет защиту от электромагнитных помех и использует электролитические конденсаторы аудио-класса. Конечно же, плата не смогла обойтись без сетевого решения Broadcom Killer E2200.

Новинка поступит в продажу в ближайшее время, а ее рыночная стоимость должна быть в диапазоне 140-150 долларов США.