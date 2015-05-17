Intel Core i7-5775C и i5-5675C поступят в продажу в начале июня

Готовящиеся к релизу процессоры Intel Broadwell, известные также как процессоры Intel Core 5-го поколения, должны начать поступать в продажу с 1 июня. Новые процессоры будут представлены двумя моделями для энтузиастов – Core i7-5775C и Core i5-5675K. Оба CPU совместимы с текущими материнскими платами для сокета LGA 1150 на чипсете Intel 9-ой серии.

Напомним, что Core i7-5775C и Core i5-5675C – это четырёхъядерные процессоры. 5775C работает на тактовой частоте 3.3 ГГц, имеет поддержку HyperThreading, а его тактовая частота в режиме Turbo Boost достигает отметки в 3.7 ГГц. Core i5-5675C работает на частоте 3.1 ГГц (3.6 ГГц Turbo Boost). Оба процессора имеют 6 МБ кэша третьего уровня, свободный множитель, благодаря чему возможен разгон, оснащены новой интегрированной графикой Intel Iris Pro 6200, а уровень TDP процессоров составляет всего 65 Вт.