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Предварительная информация о производительности GTX 980 Ti

23.05.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

По последним данным, обзоры новой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti в сети появятся уже перед выставкой Computex. Первые образцы для тестирования уже разосланы, а предполагаемая дата релиза - 28 мая.

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

Что касается спецификаций GTX 980 Ti, то ожидания насчет того, что она будет использовать тот же графический процессор, что и TITAN X, не оправдались. GeForce GTX 980 Ti таки получит слегка "подрезанный" GPU. Видеокарта будет иметь 6 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с 384-битным интерфейсом доступа к ней, а частота ядра будет такой же, как и у TITAN X.

Графический процессор GeForce GTX 980 Ti

 Как и сообщалось раньше, GTX 980 Ti будет использовать графический процессор GM200-310. Этот GPU имеет два отключенных блока SMM, поэтому количество ядер CUDA сокращено до 2816. В таблице ниже опубликованы предполагаемые спецификации GTX 980 Ti, правда, до сих пор остается неизвестным количество ROPs.

Спецификации GTX 980 Ti

Что касается производительности GeForce GTX 980 Ti, то от новой видеокарты мы ожидаем отличный разгонный потенциал, что в конечном итоге позволяет получить уровень производительности TITAN X. Ниже опубликованы первые данные о производительности в тесте 3DMark, предустановка Performance. Согласно полученным данным, разница в производительности GTX 980 Ti и TITAN X минимальна. Стоит отметить, что, на наш взгляд, предустановка Performance тестового пакета 3DMark не раскрывает реальной картины.

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