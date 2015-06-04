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BIOSTAR показала материнскую плату с поддержкой DDR3 и DDR4 одновременно

04.06.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания BIOSTAR стала одним из первых производителей, которые представят на рынок материнские платы для сокета LGA 1151 с поддержкой сразу двух типов памяти одновременно: DDR3 и DDR4. 

Материнская плата BIOSTAR Hi-Fi B150Z5 основана на чипсете Intel B150, предназначенном для среднего ценового сегмента и поддерживает до 16 ГБ памяти DDR3-1600 или до 32 ГБ памяти DDR4-2133. Из слотов расширения плата имеет один PCIe 3.0, один PCIe 2.0 x16 (четыре линии PCIe), бессмертный классический PCI и один PCIe 2.0 x1. Подключение накопителей осуществляется посредством шести портов SATA 3.0, два из которых могут использоваться для подключения SATA Express. 

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