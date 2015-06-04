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Видеокарты AMD Radeon нового поколения получат названия Radeon Fury и Radeon Fury X

04.06.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Выход видеокарт AMD Radeon на базе графических процессоров Fiji XT и Fiji, пожалуй, является одним из самых ожидаемых на рынке видеокарт как таковых. Новые видеокарты AMD принесут поддержку нового интерфейса взаимодействия графического процессора с видеопамятью, известного как High Bandwidth Memory или HBM. Благодаря этому интерфейсу, пропускная способность интерфейса памяти способна достичь 512 ГБ/с, что безусловно сыграет положительную роль на производительности.

Компания AMD опубликовала видеоролик, в котором говорится, что новая эпоха наступит 16 июня этого года. Стало быть, ждать анонса новых видеокарт AMD не так долго. Ранее считалось, что видеокарты на базе новых графических процессоров Fiji XT и Fiji получат маркировку AMD Radeon R9 390X и R9 390, но сейчас выяснилось, что это не так. 

Графический процессор Fiji XT
Графический процессор Fiji XT
 

Новые видеокарты получат названия AMD Radeon Fury X (Fiji XT) и AMD Radeon Fury (Fiji). Ранее мы сообщали, что благодаря интерфейсу HBM размеры печатной платы видеокарт Fury не будут большими и это, видимо действительно так. Первые модели видеокарт на базе GPU Fiji XT получат 4 ГБ высокопроизводительной видеопамяти, а появление вариантов с 8 ГБ в дальнейшем - не исключается.

Что касается Radeon R9 390X, то в основу этой карты вероятно ляжет графический процессор Hawaii XT, который в отличие от R9 290X, получит 8 ГБ видеопамяти с повышенной частотой. Возможные спецификации новых видеокарт AMD представлены в таблице ниже.

Спецификации видеокарт AMD Radeon Fury X

(Предварительные спецификации видеокарт AMD Radeon FuryX и Fury)

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