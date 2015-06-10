Фотографии материнской платы ASRock Z170 Extreme7

В сети появились первые фотографии флагманской материнской платы ASRock Z170 Extreme7 на базе чипсета Intel Z170 и сокета LGA1151. Эта материнская плата обладает богатым набором опций, который удовлетворит требования как оверклокеров, так и геймеров.

ASRock Z170 Extreme7 имеет 4 слота DDR4 с поддержкой двойного канала DDR4-3200 объёмом до 64 ГБ, три PCIe 3.0 x16 (x16/0/0 или x8/x8/0 или x8/x4/x4). Также материнская плата имеет три слота M.2, каждый из которых использует линии PCIe 3.0 x4 и имеет пропускную способность 32 ГБ. Другие накопители можно подключить посредством трех SATA Express или 10 портов SATA 3.0. Помимо этого, плата оснащена двумя портами USB 3.1 Type-C и Type-A, двумя DVI, HDMI 2.0 и Display Port 1.2. Интегрированная звуковая карта представлена в виде решения Purity Sound III на базе звукового кодека ALC1150, который изолирован от электромагнитных помех, имеет встроенный предусилитель и конденсаторы аудио-класса.