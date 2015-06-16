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Фотографии видеокарты AMD Radeon R9 Fury X

16.06.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

В сети появились свежие фотографии флагманской видеокарты AMD нового поколения - Radeon R9 Fury X. Видеокарта имеет схожий с R9 295X2 дизайн, поскольку использует систему водяного охлаждения. Так как чипы памяти теперь располагаются не вокруг GPU, а на его подложке, видеокарта имеет упрощенную печатную плату и выглядит достаточно компактно. Под кожухом видеокарты находится водоблок full-cover и помпа, а охлаждение осуществляется при помощи 120мм радиатора. Для питания Radeon R9 Fury X потребуется два 8-контактных коннектора PCIe. Для вывода изображения на дисплей больше не используется DVI - вместо этого имеются три порта DisplayPort 1.2a и один HDMI 2.0.

AMD Radeon R9 Fury X

Radeon R9 Fury X

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