AMD представила видеокарту Radeon R9 Fury

Компания AMD анонсировала вторую видеокарту на базе нового графического процессора Fiji - Radeon R9 Fury. Видеокарта позиционируется как по производительности, так и по цене между R9 390X и R9 Fury X.

В отличие от Fury X, "обычная" Fury имеет классическую воздушную систему охлаждения и 56 блоков GCN, а не 64, как в случае с Fury X. В общей сложности, AMD Fury имеет 3584 потоковых процессора, 224 блока TMU и 64 блока ROPs. Как и Fury X, эта модель имеет 4 ГБ памяти типа HBM, которая имеет 4096-битный интерфейс доступа. Ядро видеокарты работает на частоте 1000 МГц, а память на частоте 500 МГц (512 ГБ/с). Рекомендованная стоимость R9 Fury равна 549 долларам США.