MSI показала материнскую плату Z170 Krait

Компания MSI опубликовала изображение готовящейся к релизу новой материнской платы для сокета LGA 1151 - MSI Z170 Krait Gaming. Материнская плата сохранила свой "монохромный" дизайн линейки Krait, который уже стал узнаваемым. MSI Z170 Krait Gaming главным образом предназначена для игровых систем с поддержкой двух видеокарт, имеет восьмифазную систему питания и 8-контактный разъём EPS для процессора.

Помимо этого, плата оснащена четырьмя слотами DDR4 и поддерживает в общей сложности до 64 ГБ ОЗУ в двойном канале. Два слота PCI-E x16 способны работать в конфигурации с двумя видеокартами по схеме разделения линий PCI-E x8+x8, в то время как третий слот PCI-E 3.0 имеет всего четыре линии за счет PCH. Материнская плата использует звуковое решение MSI AudioBoost 3 и сетевой контроллер Killer E2205, так что геймеры останутся довольны. Что касается накопителей, то плата имеет шесть портов SATA 3.0, два из которых могут быть использованы для нужд SATA-Express, а также один слот M.2. Для вывода изображения со встроенной видеокарты имеются DVI, HDMI и DisplayPort.

Материнская плата MSI Z170 Krait Gaming будет одной из первых материнских плат в линейке продукции MSI, выпущенной для процессоров Intel Skylake (Core i7-6700K и i5-6600K). Релиз новой платформы Intel Z170 и Skylake состоится в начале августа. Вместе с этим производители представят и новые материнские платы.