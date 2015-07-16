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Процессоры Intel Skylake будут лишены интегрированного контроллера напряжения

16.07.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Полностью интегрированный контроллер напряжения (FIVR) стал одним из инноваций первых процессоров Haswell и используется во всех текущих процессорах Intel на базе этой архитектуры, в том числе и в процессорах Broadwell. Главным образом, такая интеграция позволила упростить схему в системе питания материнских плат, так как до появления FIVR на плечи материнских плат возлагалось управление питанием vCore, vGPU, VCCSA, VCCIO и PLL. После переноса контроллера напряжения в процессор, всем этим управлял непосредственно сам процессор.

Стало известно, что FIVR не будет использоваться в процессорах Skylake и Kaby Lake, но Intel планирует вернуть интегрированный контроллер напряжения вместе с процессорами Ice Lake. Как поясняется, высокое тепловыделение процессоров Skylake не позволило размещать FIVR на кристалле, поэтому и возникла необходимость "вырезать" этот блок из процессора.

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