Фотографии материнской платы GIGABYTE Z170-SOC Force

В сети появились первые фотографии новой флагманской материнской платы GIGABYTE на сокете LGA 1151. Материнская плата GIGABYTE Z170-SOC Force является представителем оверклокерской линейки материнских плат на чипсете Intel Z170, имеет стандартный форм-фактор ATX, а также достаточно мощную систему питания для процессора и памяти. В общей сложности, для питания процессора будет использоваться 24 фазы, а радиатор системы питания имеет возможность подключения в контур СВО.

Стилистика материнской платы не изменилась и полностью соответствует линейке плат GIGABYTE SOC, но говорить о том, что в GIGABYTE не работали над дизайном не приходится - плата выглядит достаточно свежо и агрессивно. Она также использует черно-оранжевую цветовую гаму, имеет панель OC Touch и так далее.

Материнская плата поддерживает 64 ГБ памяти типа DDR4-3200 МГц в режиме двойного канала, имеет четыре слота PCIe 3.0 x16 (x16/x0/x0/x4, либо x8/x0/x8/x4 или x8/x4/x4/x4). Также плата снабжена тремя слотами M.2, тремя SATA-Express, количество портов SATA 3.0 в общей сложности достигает восьми. Что касается поддержки USB, то имеется два порта USB 3.1 (type-A, один из которых может быть настроен как type-C). Для подключения монитора имеются DVI, HDMI и mini-DisplayPort.

Релиз материнской платы должен состояться после анонса микроархитектуры Skylake в августе 2015 года.