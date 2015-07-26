Графические процессоры NVIDIA Pascal будут содержать 17 миллиардов транзисторов

Как известно, компания NVIDIA планирует представить новое поколение графических процессоров уже в 2016 году. Архитектура Pascal, которая прийдет на смену Maxwell, вероятно станет самой революционной на рынке GPU за последнее десятилетие. Она будет использовать интерфейс доступа к памяти HBM2 и 16-нм технологический процесс FinFET.

Текущий флагманский графический процессор NVIDIA GM200, который используется при изготовлении видеокарт GeForce TITAN X, имеет 8 миллиардов транзисторов, в то время как его конкурент в лице Radeon R9 Fury X на базе GPU Fiji XT имеет 8.9 миллиардов. Флагманские графические процессоры на базе микроархитектуры Pascal будут иметь практические вдвое большее количество транзисторов - 17 миллиардов. Если это действительно так, то ожидаемый уровень производительности на фоне текущих флагманов будет в буквальном смысле безумным.

Помимо этого, компания NVIDIA планирует разместить 32 ГБ памяти HBM2 с интерфейсом доступа в 4096-бит, как и в случае с первой редакцией HBM. Благодаря новому интерфейсу и большому объёму видеопамяти, будущие видеокарты на базе GPU Pascal будут способным обеспечить высоким уровнем FPS не только в разрешении 4K, но даже и в 8K.