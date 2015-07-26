Все о компьютерах, играх и киберспорте

Графические процессоры NVIDIA Pascal будут содержать 17 миллиардов транзисторов

26.07.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Как известно, компания NVIDIA планирует представить новое поколение графических процессоров уже в 2016 году. Архитектура Pascal, которая прийдет на смену Maxwell, вероятно станет самой революционной на рынке GPU за последнее десятилетие. Она будет использовать интерфейс доступа к памяти HBM2 и 16-нм технологический процесс FinFET.

Текущий флагманский графический процессор NVIDIA GM200, который используется при изготовлении видеокарт GeForce TITAN X, имеет 8 миллиардов транзисторов, в то время как его конкурент в лице Radeon R9 Fury X на базе GPU Fiji XT имеет 8.9 миллиардов. Флагманские графические процессоры на базе микроархитектуры Pascal будут иметь практические вдвое большее количество транзисторов - 17 миллиардов. Если это действительно так, то ожидаемый уровень производительности на фоне текущих флагманов будет в буквальном смысле безумным.

Графический модуль NVIDIA Pascal

Помимо этого, компания NVIDIA планирует разместить 32 ГБ памяти HBM2 с интерфейсом доступа в 4096-бит, как и в случае с первой редакцией HBM. Благодаря новому интерфейсу и большому объёму видеопамяти, будущие видеокарты на базе GPU Pascal будут способным обеспечить высоким уровнем FPS не только в разрешении 4K, но даже и в 8K.

Количество уникальных просмотров: 1945

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7943 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!