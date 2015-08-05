Процессоры Intel Skylake представлены официально

Компания Intel анонсировала первые процессоры Intel Core 6-го поколения, основанные на микроархитектуре Skylake. Эти процессоры выпускаются по 14-нм технологическому процессу, имеют разъём LGA 1151 и, по сути, эти процессоры открывают путь для памяти DDR4 в сегмент mainstream. Процессоры Сore i7-6700K и Core i5-6600K были представлены в рамках Gmaescom наряду и с новыми материнскими платами на базе чипсета Intel Z170 Express.

Процессор Core i7-6700K работает на номинальной частоте в 4 ГГц, а в режиме Turbo Boost его частота достигает 4.2 ГГц. Он имеет 8 МБ Кэша L3 и поддерживает технологию HyperThreading. Интегрированная графика Intel HD 530 работает на частотах от 350 до 1200 МГц. Другой процессор, Intel Core i5-6600K, работает на частоте в 3.5 ГГц (3.9 ГГц Turbo Boost). Он не имеет поддержки HyperThreading, Кэш третьего уровня сокращен до 6 МБ. Что касается уровня TDP, то у обоих процессоров он идентичен - 91 Вт. Также оба процессора поддерживают работу с памятью DDR4-2133 и DDR3-1600L, так что нам еще предстоит увидеть материнские платы на новом сокете, но с памятью DDR3. Рекомендованная стоимость Intel Core i7-6700K составляет 340 долларов, а Core i5-6600K оценивается в 243 доллара, правда все эти цены актуальны при партии от 1000 штук.

Первая волна материнских плат для новых процессоров основана на чипсете Intel Z170 и ориентирована на геймеров и оверклокеров. Оба процессора имеют разблокированный множитель, а чипсет Intel Z170 позволяет этим воспользоваться. Чипсет Intel Z170 отличается от предшественников увеличением пропускной способности шины DMI до 64 Гбит/с, что позволяет эффективнее использовать новые устройства с высокой пропускной способностью, такие как SSD в стандарте M.2/PCIe.

Обзоры новых процессоров Intel Core i7-6700K и Core i5-6600K уже доступны на следующих сайтах:

overclockers.ru

3dnews.ru

overclockers.ua

ixbt.com

