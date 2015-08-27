Фотографии видеокарты AMD Radeon R9 Nano

Сегодня должен состояться релиз супер-компактной видеокарты AMD Radeon R9 Nano, уровень производительности которой будет выше, чем у NVIDIA GeForce GTX 980, а в сравнении с GTX 970 видеокарта обещает быть на 30% быстрее. При всем этом, видеокарта идеально подходит даже для форм-фактора ITX, что делает ее безусловно привлекательной для сборщиков компактных игровых систем.

Если верить информации, то конфигурация чипа Radeon R9 Nano соответствует R9 Fury X. Видеокарта имеет 4096 потоковых процессоров, 256 блоков TMU и 64 блока ROPs. Частоты ядра и памяти HBM равны 1000/500 МГц соответственно. Видеокарта имеет уровень TDP в 175 Вт, что ниже, чем у Fury X, но и система питания у карты проще: R9 Nano использует систему питания, выполненную по схеме 4+2 фазы.

Стоимость видеокарты будет идентична стоимости Fury X - $650.