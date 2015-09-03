ASUS представила видеокарту ASUS ROG Poseidon Platinum GTX 980 Ti

Сегодня компания ASUS официально представила новую видеокарту ASUS ROG Poseidon Platinum GTX 980 Ti. Эта новинка имеет все шансы стать одной из лучших видеокарт на базе GM200 на рынке.

ASUS Poseidon Platinum GTX 980 Ti имеет заводской разгон графического процессор адо 1228 МГц. На борту видеокарты установлено 6 ГБ памяти DDR5, а за охлаждение отвечает гибридная система охлаждения DirectCU H2O. В штатном режиме это охлаждение эффективнее референса на 5 градусов (при том, что видеокарта разогнана с завода), а при подключении к контуру СВО, DirectCU H2O становится эффективнее на целых 30 градусов. В продаже видеокарта появится достаточно скоро, информация о стоимости не сообщается.