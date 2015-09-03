Все о компьютерах, играх и киберспорте

GIGABYTE представила плату Z170N-Gaming 5 в форм-факторе Mini-ITX

03.09.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания GIGABYTE выпустила флагманскую материнскую плату в малом форм-факторе для процессоров Intel Core шестого поколения (Skylake, LGA 1151) на чипсете Intel Z107 - Z170N-Gaming 5. Как можно понять из названия платы, она относится к геймерской линейке.

GIGABYTE Z170N-Gaming 5

Плата использует форм-фактор mini-ITX, имеет поддержку двойного канала памяти типа DDR4 общим объёмом до 32 ГБ. Для питания процессора предусмотрен восьмиконтактный разъём EPS, а система питания процессора имеет пять фаз VRM. GIGABYTE Z170N-Gaming 5 снабжена одним слотом PCI-E 3.0 x16, имеет поддержку SATA M.2 и SATA Express, а общее количество портов SATA 3.0 равно шести. Плата также поддерживает и новый стандарт USB 3.1 (в том числе и type-C), пять портов USB 3.0. За сетевые коммуникации отвечают сетевой контроллер Killer E2200, имеются беспроводные сети 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Ожидается, что стоимость материнской платы будет в районе $150.

 

Количество уникальных просмотров: 1468

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5368 seconds and used 0.97MB of RAM. We need to overclock it :-)!