GIGABYTE представила плату Z170N-Gaming 5 в форм-факторе Mini-ITX

Компания GIGABYTE выпустила флагманскую материнскую плату в малом форм-факторе для процессоров Intel Core шестого поколения (Skylake, LGA 1151) на чипсете Intel Z107 - Z170N-Gaming 5. Как можно понять из названия платы, она относится к геймерской линейке.

Плата использует форм-фактор mini-ITX, имеет поддержку двойного канала памяти типа DDR4 общим объёмом до 32 ГБ. Для питания процессора предусмотрен восьмиконтактный разъём EPS, а система питания процессора имеет пять фаз VRM. GIGABYTE Z170N-Gaming 5 снабжена одним слотом PCI-E 3.0 x16, имеет поддержку SATA M.2 и SATA Express, а общее количество портов SATA 3.0 равно шести. Плата также поддерживает и новый стандарт USB 3.1 (в том числе и type-C), пять портов USB 3.0. За сетевые коммуникации отвечают сетевой контроллер Killer E2200, имеются беспроводные сети 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Ожидается, что стоимость материнской платы будет в районе $150.