Intel представила новые настольные процессоры Skylake

Компания Intel расширила модельный ряд процессоров Intel Core 6-го поколения на базе микроархитектуры Skylake семью новыми моделями. Все процессоры имеют конструктивное исполнение LGA 1151. Помимо оверклокерских Core i7-6700K и Core i5-6600K, в ряды Skylake вступили процессоры Core i7-6700, i5-6600, i5-6400, i3-6320, i3-6300 и i3-6100. Все модели Core i7 и Core i5 имеют четыре ядра, в то время как Core i3 имеют два вычислительных ядра.

Процессоры Core i7-6700, i5-6600 отличаются от i7-6700K и i5-6600K не только отсутствием свободного множителя BCLK, но и тем, что они имеют меньшие тактовые частоты. Core i7-6700 работает на тактовой частоте 3.4 ГГц (4.0 ГГц в режиме Turbo Boost), а Core i5-6600 работает на тактовой частоте 3.3 ГГц (3.9 ГГц в режиме Turbo Boost). Рекомендованная стоимость процессоров составляет $312 за i7-6700 и $213 за i5-6600.

Что касается других представителей четырехъядерных Skylake, то Intel Core i5-6500 работает на тактовой частоте 3.2 ГГц (3.6 ГГц в режиме Tubo Boost) и имеет ценник в $202; Core i5-6400 с частотой в 2.7 ГГц (3.3 ГГц Turbo Boost) имеет ценник в $187.

Линейка двухъядерных процессоров Core i3 лишена поддержки Turbo Boost. Core i3-6320 работает на внушительной частоте 3.9 ГГц и оценивается в $157. Core i3-6300 имеет частоту в 3.8 ГГц и цену в $147, а i3-6100 с частотой в 3.7 ГГц стоит $117. Процессоры Core i3-6320 и i3-6300 имеют 4 МБ кэша третьего уровня, в то время как Core i3-6100 на один Мегабайт меньше - 3 МБ. Все процессоры имеют поддержку HyperThreading. Что касается уровня TDP, то все новые четырехъядерные модели имеют уровень энергопотребления в 65 Вт, а двухъядерные - 47 Вт.

Помимо новых процессоров, компания Intel представила и новые чипсеты, в том числе и для бюджетного ценового сегмента: H170, B150 и H110 Chipset.