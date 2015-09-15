HyperX выпускает новые модули памяти Savage DDR4

HyperX, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, представляет модули памяти HyperX Savage DDR4. Высокие частоты и агрессивные тайминги новинки обеспечивают плавное переключение между приложениями и увеличивают общую производительность системы. Память HyperX Savage DDR4 адресована продвинутым пользователям, активным геймерам и оверклокерам.

Благодаря частотам до 3000 МГц HyperX Savage DDR4 улучшает производительность в играх, а также скорость обработки видео и 3D-рендеринга. Встроенная поддержка XMP-профилей для процессоров Intel® Core i5-i7, чипсетов Z170 линейки 100 Series и X99 позволяет разгонять память прямо из специального меню без изменения настроек в BIOS. HyperX Savage DDR4 выпускаются в виде отдельных модулей или комплектов общей ёмкостью до 64 ГБ и потребляют от 1,2 до 1,35 В — намного меньше, чем предыдущее поколение DDR3. Кроме того, низкое энергопотребление увеличивает общую надёжность системы.

HyperX — подразделение Kingston Technology, которое специализируется на создании высокопроизводительных продуктов — памяти DDR4 и DDR3, твердотельных и флэш-накопителей с разъемом USB, гарнитур, игровых аксессуаров. Целевой аудиторией бренда стали оверклокеры, энтузиасты модификации ПК и геймеры. Торговая марка HyperX известна по всему миру как синоним качества, производительности и инноваций. Компания активно вовлечена в сферу киберспорта и поддерживает более 20 команд по всему миру, также являясь главным спонсором команды Intel Extreme Masters. Продукцию HyperX можно увидеть на многих выставках и конференциях, включая Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, gamescom и PAX.