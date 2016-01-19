Intel готовит процессор с тактовой частотой 5.1 ГГц

Компания Intel готовит первый процессор собственного производства, частота которого из коробки будет превышать 5 Гигагерц. К нашему сожалению, этот процессор будет относиться к семейству процессоров Xeon.

Xeon E5-2602 V4 будет иметь четыре ядра на базе 14-нм микроархитектуры Broadwell-EP и иметь тактовую частоту 5.1 ГГц. Скорее всего этот процессор выйдет для сокета LGA 2011v3. Несмотря на то, что он имеет всего четыре вычислительных ядра, его уровень TPD будет равен 165 Вт. Напомним, что другие процессоры на базе Broadwell-EP будут поддерживать до 10 ядер при меньшем уровне тепловыделения. Что касается других характеристик, то «пятигигагерцовый» процессоры получит 10 МБ кэша L3 и поддержку четверного канала памяти DDR4.