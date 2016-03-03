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Samsung представила SSD-накопители в 15.36 Террабайт

03.03.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания Samsung представила новую модель в своем семействе SSD-накопителей - PM1633a. Накопители этой модели ориентированы на корпоративный сегмент и обладают объёмом в 15.36 ТБ, а основаны они на чипах памяти третьего поколения Samsung 256 Gb V-NAND.

Samsung PM1633a имеют стандарный 2.5-дюймовый форм-фактор и используют интерфейс SAS (Serial Attached SCSI). На своем борту накопитель несет 32 чипа 256Gb V-NAND, каждый из которых состоит из шести слоев и имеет объём в 512 ГБ. Согласно данным компании Samsung, третье поколение чипов памяти V-NAND получило значительное улучшение в производительности и надежности в сравнениями с 128Gb V-NAND второго поколения.

Что касается производительности, то Samsung PM1633a имеет скорость чтения и записи до 1200 МБ/с, для операций случайного чтения и записи производительность накопителя составляет 200 000IOPS и 32000IOPS соответственно. 

Samsung P1633a будет представлен в моделях объёмом 480GB, 960GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB и 15.36 TB, правда стоимость накопителей пока не оглашается.

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