GeForce GTX 1080 ожидается в мае?

Компания NVIDIA вряд ли представит свои новые видеокарты на базе GPU Pascal в рамках конференции GTC 2016. Тем не менее, последние слухи твердят о том, видеокарта на базе GPU GP104, которую называют GeForce GTX 1080, может быть анонсирована в мае.

Не исключено, что в в рамках GTC 2016 зеленый гигант покажет профессиональные ускорители на базе GPU Pascal - Tesla и Quadro. Если это действительно так, то релиз десктопных видеокарт на базе Pascal действительно не за горами.

Так называемая GeForce GTX 1080 будет основана на графическом процессоре GP104 и принесет вдвое большую производительность на Ватт по сравнению с архитектурой Maxwell. Новый графический процессор изготавливается по 16-нм технологическим нормам и должен будет нести на своем борт 17 миллиардов транзисторов. Не менее занимательно и то, что видеокарты на базе GP104 скорее всего будут нести на своем борту 8 ГБ памяти GDDR5, а не HBM2, как это ожидалось. Память HBM вероятно достанется видеокартам на базе GP100 - это Quadro, Tesla и серия TITAN.

Что касается даты релиза, то скорее всего новую архитектуру NVIDIA мы увидим 27 мая - как раз перед началом Computex 2016.