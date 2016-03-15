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AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo

15.03.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Компания AMD представила новую флагманскую видеокарту Radeon Pro Duo. Эта видеокарта несет на своем борту два 28-нм графических процессора Fiji XT и 8 ГБ памяти типа HBM на каждый GPU. 

В AMD позиционируют эту видеокарту как решение "для создателей, что играют, и для геймеров, что создают". В некотором смысле, с точки зрения AMD новая видеокарта занимает нишу между обычными видеокартами и видеокартами для рабочих станций FirePRO. 

Каждый из графических процессоров Fiji имеет 4096 потоковых процессоров, 256 текстурных блоков и 64 блока растеризации, а суммарная вычислительная мощность этого графического решения в операциях с числами с плавающей запятой составляет 16 Террафлопс. Это позволяет назвать Radeon Pro Duo самой быстрой видеокартой в мире, так что любители майнинга криптовалют явно не будут разочарованы. Охлаждается видеокарта при помощи системы водяного охлаждения от компании Cooler Master, а для питания потребуется три коннектора по 8 пин. Видеокарта оснащена одним портом HDMI 1.4a и тремя Display Port 1.2a. Рекомендованная стоимость видеокарты составляет $1499.

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