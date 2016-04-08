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NVIDIA показала VR-дисплей с частотой в 1700 Герц

08.04.2016 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

Как известно, огромной проблемой виртуальной реальности является частота обновления дисплеев. Компания NVIDIA стремится сделать эту задержку низкой насколько это возможно и в рамках GTC 2016 продемонстрировала прототип дисплея с частотой в 1700 Герц.

Экран получил название Zero Latency Display и был продемонстрирован вице-президентом отдела разработок компании NVIDIA Дэвидом Любке (David Luebke). Для демонстрации его работы, инженеры Nvidia  разместили дисплей на рельсах и быстро перемещали его взад-вперёд. Несмотря на скорость движений, логотип компании оставался неподвижен, отреагировав на перемещения лишь небольшой потерей чёткости. По словам вице-президента компании Дэвида Любке (David Luebke), достичь столь высокой частоты обновления удалось благодаря «перегрузке дисплея и управлению им с помощью нового энкодера». 

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