В сети появились характеристики процессора Core i7-6950X (Broadwell-E)

Старшая платформа HEDT (High-End Desktop) компании Intel, Intel X99, в этом году получит новые процессоры на базе микроархитектуры Broadwell-E (LGA 2011-3). Производители материнских плат на чипсете Intel X99 уже начинают подготавливать обновления BIOS для своих плат, чтобы на момент релиза новых процессоров все платы полностью их поддерживали.

Компания MSI уже объявила о полной поддержке процессоров Broadwell-E, попутно раскрыв характеристики старшего процессора до релиза - Intel Core i7-6950X. К слову, на сайте Intel также случайно были показаны характеристики нового флагмана, но не на долго.

Что нам известно про Core i7-6950X? Этот процессор будет работать на тактовой частоте 3.5 ГГц и иметь 25 МБ кэша, что на 25% больше, чем у Coer i7-5960X. Помимо этого, процессор получит 10 вычислительных ядер (20 потоков), а интегрированный контроллер памяти получит нативную поддержку DDR4-2400. Несмотря на то, что ядер стало больше, уровень TDP процессора останется таким же, что и у процессоров Haswell-E - 140 Вт.

Дата релиза Intel Core i7-6950X еще не определена, но известно, что за этот десятиядерный процессор придется заплатить $1500. Процессоры Broadwell-E будут поддерживаться всеми материнскими платами на базе чипсета Intel X99.