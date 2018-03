NVIDIA представила технологию трассировки лучей RTX 22.03.2018 | Категория: Новости Hardware | Разместил: John_White В рамках GDC 2018, которая в настоящее время проходит в Сан-Франциско, компания NVIDIA представила новую технологию трассировки лучей в реальном времени под названием RTX, которая вошла в состав обновленной версии Gameworks SDK. NVIDIA RTX является плодом 10-летней работы в области компьютерной графики и архитектуры GPU, что позволит разработчикам компьютерных игр и создателям другого контента получить кинематографичное качество картинки в реальном времени. В настоящий момент эта технология работает только архитектуре NVIDIA Volta, поскольку эта технолгия требует огромной вычислительной мощности. Вместе с этим, Microsoft также представила DirectX Raytracing (DXR) API, что говорит о том, что будущие игры для DirectX 12 будут скорее всего совместимы с NVIDIA RTX, за счет вычислений на базе DirectCompute. Помимо этого, компания Epic Games показала техническое демо на базе Unreal Engine 4 и использующее технологии NVIDIA RTX и Microsoft DXR, которое создавалось при сотрудничестве с компанией NVIDIA и ILMxLAB. Выглядит оно весьма убедительно. ​ NVIDIA RTX будут поддерживать видеокарты на базе архитектуры Volta, а также видеокарты будущих поколений. Нам лишь остается ждать и верить, что эта технология станет популярной и может быть, когда-нибудь, мы сможем увидеть игры с такой графикой. Количество уникальных просмотров: 94 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): NVIDIA представила технологию трассировки лучей RTX Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

