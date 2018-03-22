Все о компьютерах, играх и киберспорте

NVIDIA представила технологию трассировки лучей RTX

22.03.2018 | Категория: Новости Hardware | Разместил: John_White

В рамках GDC 2018, которая в настоящее время проходит в Сан-Франциско,  компания NVIDIA представила новую технологию трассировки лучей в реальном времени под названием RTX, которая вошла в состав обновленной версии Gameworks SDK. 

NVIDIA RTX является плодом 10-летней работы в области компьютерной графики и архитектуры GPU, что позволит разработчикам компьютерных игр и создателям другого контента получить кинематографичное качество картинки в реальном времени. В настоящий момент эта технология работает только архитектуре NVIDIA Volta, поскольку эта технолгия требует огромной вычислительной мощности.

Вместе с этим, Microsoft также представила DirectX Raytracing (DXR) API, что говорит о том, что будущие игры для DirectX 12 будут скорее всего совместимы с NVIDIA RTX, за счет вычислений на базе DirectCompute.

Помимо этого, компания Epic Games показала техническое демо на базе Unreal Engine 4 и использующее технологии NVIDIA RTX и Microsoft DXR,  которое создавалось при сотрудничестве с компанией NVIDIA и ILMxLAB. Выглядит оно весьма убедительно. 

NVIDIA RTX будут поддерживать видеокарты на базе архитектуры Volta,  а также видеокарты будущих поколений. Нам лишь остается ждать и верить, что эта технология станет популярной и может быть, когда-нибудь, мы сможем увидеть игры с такой графикой.

Количество уникальных просмотров: 94

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.0918 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!