AMD работает над 10-ядерным процессором для AM4?

Чтобы поддерживать стремительный рост на фондовых рынках, компании AMD необходимо убедить своих инвесторов в способности конкурировать на рынке с Intel, даже если это означает инвестиции в краткосрочные изменения планов. Согласно статье издания ElchapuzasInformatico, компания AMD возможно работает над новым процессором для платформы AM4, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Этот процессор должен стать конкурентом восьмиядерного процессора Intel Core i9-9900K. Новый процессор AMD, согласно скриншоту Cinebench, может получить название Ryzen 7 2800X.

Однако в Forbes сомневаются, что AMD готова пойти на такие недальновидные инвестиции в новый продукт. По мнению издания, разработка 10-ядерного кристалла на текущей архитектуре «Zen+» потребует серьезный редизайн блока CCX (Zen Compute Complex). На такие кардинальные изменения AMD будет способна только при работе над архитектурой «Zen 2», которая дебютирует в конце 2018-го года вместе с новыми процессорами EPYC. Но на самом деле, а почему бы и нет? Если анонс Zen2 не за горами, то вполне возможно, что AMD таки выпустит 10-ядерный процессор на AM4.

С другой стороны, не исключается и использование архитектуры Zen +, поскольку компания GlobalFoundries, основной партнер AMD, отказалась от 7-нм технологического процесса, что заставило AMD вернуться к TSMC.